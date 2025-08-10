پخش زنده
زهرا رحیمی، قضاوت گروه E مسابقات انتخابی جام ملتهای فوتسال آسیا در چین را عهدهدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی بانوی بجنوردی در دوره فعلی فوتسال جام ملتهای آسیا قضاوت خواهد کرد.
زهرا رحیمی، بانوی بجنوردی، در مسابقات انتخابی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ که از ۲۹ شهریور تا ۲مهرماه امسال در چین برگزار خواهد شد، داوری رقابتهای گروه E را عهدهدار خواهد بود.
زهرا رحیمی، پیش از آن، از ۲۶ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ در همایش رسمی داوران فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور، پایتخت کشور مالزی، شرکت خواهد کرد.
این دوره با هدف بهروزرسانی دانش، تبادل تجربیات و ارتقای سطح داوری در قاره آسیا برگزار خواهد شد.