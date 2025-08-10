به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام غفاری در جمع خادمان زائران اربعین حسینی (ع) در مرزچذابه، با استناد به آیه شریفه «وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»، بر اهمیت توکل به خداوند متعال، دل‌بستگی به رضایت الهی و خدمت صادقانه به زائران تأکید کرد و افزود: در مسیر خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع)، باید دل از تعلقات غیرالهی برداشت و با اخلاص و دل‌گشاده به میدان آمد. این توکل و اخلاص است که سختی‌ها را آسان می‌کند و عزت و آرامش را به خدمتگزار می‌بخشد.

وی با ذکر نمونه‌هایی از تاریخ اسلام، از جمله وفاداری یاران سیدالشهدا (ع) و ایثار مسلم‌بن‌عقیل و نیز با مرور خاطراتی از دوران دفاع مقدس، افزود: شهید عبدالحمید انشایی، با شجاعت مثال‌زدنی، گرای محل حضور دشمن را به توپخانه خودی داد و باعث عقب‌نشینی دشمن شد، در حالی که می‌دانست این عمل ممکن است به شهادتش منجر شود، این روحیه ایثار و اتصال به آل‌الله است که انسان را در برابر سخت‌ترین شرایط مقاوم می‌سازد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان خوزستان بیان کرد: امروز خادمان زائران در مرز‌های استان خوزستان در مجموعه انتظامی و سایر دستگاه‌ها، با وجود گرما و شرایط دشوار، بدون کوچک‌ترین گلایه در حال خدمت گذاری هستند، این همان عشق و محبت الهی است که همه ما باید در زندگی خود تقویت کنیم.

حجت الاسلام غفاری با اشاره به خاطره‌ای از دیدار شهید آیت‌الله مدنی با یک نوجوان بسیجی، بر جایگاه اخلاص و معرفت در رفتار انسان تأکید کرد و گفت: وقتی طینت انسان پاک شود و محبت اهل‌بیت (ع) در قلب او ریشه بدواند، حتی بزرگان دین نیز از معنویت و صفای او بهره‌مند می‌شوند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان زائران اربعین بیان کرد: این شب‌ها فرصت‌های بی‌بدیلی برای دل‌کندن از دنیا و دل‌بستن به خداوند است که با توکل بر پروردگار و اتصال به اهل‌بیت (ع)، خدمتگزاری به زائران به عبادتی شیرین و افتخارآفرین تبدیل می‌شود.