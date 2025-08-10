پخش زنده
امروز: -
حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان با علیرضا کیخا، معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این دیدار بر ضرورت ارتقای سطح همکاریهای رسانهای با هدف انعکاس دقیق و بهموقع دستاوردها، ظرفیتها و چالشها تأکید شد.
در این نشست، همچنین بر استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای تقویت همبستگی اجتماعی، اعتماد سازی، امیدآفرینی در جامعه و حمایت از برنامههای توسعهای دولت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
امروز در مراسمی از خدمات « کیوان الوندی» تجلیل و « بهروز طالبنژاد» به عنوان مدیرکل جدید صداوسیمای استان همدان معرفی شد.
« بهروز طالب نژاد» ، پیش از این مدیرکلی اخبار استانهای سازمان صداوسیما را برعهده داشت.