شبکه سه به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی، ویژهبرنامههای متنوعی با شعار «انا علی العهد»، پخش می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «در آستان خورشید»، به تهیه کنندگی مهدی زمانی بیدختی و اجرای میثم آقابیگی هر روز در فواصل برنامهها به صورت زنده پخش میشود. این برنامه پیاده روی زوار امام حسین (ع) در طریق الحسین را برای کسانی که نتواستند در این راهپیمایی عظیم شرکت کنند به صورت مستقیم پخش میکند.
برنامه «مخاطب خاص»، به تهیه کنندگی هادی آشتیانی و اجرای رسالت بوذری تا روز اربعین هر شب ساعت ۲۱:۳۰ به صورت زنده از کربلای معلی پخش میشود. این برنامه با دعوت از کارشناسان مذهبی و مداحان حال و هوای حرم آقا اباعبدالله الحسین (ع) و قمر بنی هاشم (ع) را برای بینندگان به تصویر میکشد.
تامین برنامه شبکه سه نیز، دو فیلم سینمایی «شور عاشقی» و «راه شیری» را در رابطه با موضوع اربعین در روزهای پنجشنبه و جمعه برای مخاطبان در نظر گرفته است.
«شور عاشقی» به کارگردانی داریوش یاری محصول سال ۱۴۰۲ در گونه تاریخی، درام، خانوادگی، مذهبی است که پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ پخش می شود.
فیلم سینمایی «راه شیری» نیز به کارگردانی علی جعفرآبادی و تهیهکنندگی مهدی کریمی در ژانر مذهبی ـ اجتماعی است که جمعه ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد. موضوع فیلم درباره پیاده روی اربعین است و بازیگرانی، چون کوروش سلیمانی، کوروش تهامی و سیاوش چراغی پور و.. در آن به ایفای نقش پرداختهاند.