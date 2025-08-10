به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با کسب ۳ نشان طلا، ۳ نشان نقره و یک نشان برنز به کار خود در رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی رومانی پایان داد.

رقابت‌های بین المللی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون روز‌های ۱۷ و ۱۸ مردادماه در شهر بخارست رومانی برگزار شد.

این در حالی‌ست که ۲ نشان طلای تیم ملی را مازنی‌ها به دست آوردند.

سجاد عباس پور قائم شهری در ۶۰ کیلوگرم و امیررضا اکبری چمستانی در ۹۷ کیلوگرم صاحب نشان زرین شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور (مدال طلا)

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (مدال طلا)

۹۷ کیلوگرم: امیررضا اکبری (مدال طلا)

۶۷ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (مدال نقره)

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان (مدال نقره)

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی (مدال نقره)

۷۷ کیلوگرم: ابوالفضل عسگری (مدال برنز)

در رده بندی تیمی، تیم ایران در جایگاه دوم ایستاد.