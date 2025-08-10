رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان یزد: نسخه یکسان برای همه استان‌ها اشتباه است و استان‌های صنعتی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کلانتر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در حال حاضر از مجموع سه هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی استان ۴۶ درصد به صورت کامل و کار می‌کنند، ۳۳ درصد نیمه فعال و ۲۱ درصد نیز غیر فعال هستند.

وی اصلی‌ترین علت غیر فعال بودن و یا نیمه فعال بودن این واحد‌ها را نبود ثبات اقتصادی، ناترازی انرژی، انتخاب غیردقیق و بی برنامه در سرمایه گذاری‌ها و برخی دیگر از مسایلی دانست که دامنگیر واحد‌های تولیدی استان شده است.

رئیس اتاق صمت استان افزود: ناترازی انرژی ضربه سنگینی به صنایع استان زده است، واحد‌های فولادی بسیاری را تعطیل کرده و بسیاری دیگر از واحد‌ها نیز تحت فشار قرار دارند.

کلانتر با تأکید بر لزوم حرکت صنایع به سوی استانداردسازی مصرف حامل‌های انرژی تصریح کرد: نباید برای همه استان‌های کشور یک نسخه پیچیده شود. استان‌های صنعتی و یا استان‌های گرم‌تر در کشور باید به گونه‌ای دیگر در برنامه ناترازی محاسبه شوند.

وی سهم صادرات استان را در مجموع بالغ بر یک میلیون دلار در سال عنوان کرد که بیشتر کاشی و سرامیک و قطعات فولادی است.