مدیر بهره برداری و کنترل سامانه شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیش‌بینی می‌شود مصرف برق در روز جاری به حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد که رقم قابل توجهی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «مازیار جمشیدی» با اشاره به وضع شبکه برق کشور گفت: در روز شنبه مصرف برق کشور به حدود ۷۶ هزار و ۱۸۰ مگاوات رسید که نسبت به هفته قبل که مصرف در محدوده ۷۷ هزار مگاوات بود، به دلیل کاهش یک درجه‌ای دما، تقریباً هزار مگاوات کاهش داشت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود مصرف برق در روز جاری به حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد که رقم قابل توجهی است.

مدیر بهره برداری و کنترل سیستم شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه برای عبور از این شرایط، همکاری همگانی لازم است؛ از مردم تقاضا کرد در ساعات اوج مصرف روزانه (ساعت ۱۱ تا ۱۶)، از استفاده از وسایل پرمصرف خودداری و کولر‌های آبی و گازی خود را روی حالت دور کُند و دمای ۲۵ درجه تنظیم کنند تا به پایداری شبکه برق در این روز‌ها کمک شود.