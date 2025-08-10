پخش زنده
نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی گفت:با احداث تصفیه خانه آب شرب در سد کلقان مشکل کمبود آب در شهرستان های هشترود و بستان آباد مرتفع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در جمع اهالی رسانه گفت:با احداث تصفیه خانه آب شرب در سد کلقان ۸۲ روستای هشترود و شهرهای هشترود و بستان آباد از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
وی گفت:موضوع ماده ۲۳ سد کلقان اخذ نهایی بوده و مطالعات این سد به پایان رسیده است و بزودی مرحله احداث تصفیه خانه آب شرب شروع خواهد شد.
شهسواری گفت: این سد برای تامین آب شرب و صنعت شهرستانهای بستانآباد و هشترود و همچنین اراضی حاشیه رودخانه کلقان چایی در نظر گرفته شده است. با بهرهبرداری از این سد و تصفیهخانه آن مشکل کمبود آب در این مناطق مرتفع خواهد شد.
وی از آسفالت ریزی ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستانهای هشترود و چاراویماق خبر داد و گفت:این طرح با هزینهای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان تا آخر سال اجرا میشود که ۴۰ کیلومتر از راههای روستایی چاراویماق روکش و آسفالت خواهند شد.