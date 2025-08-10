پخش زنده
امروز: -
مجوز توسعه وبارگذاری جدید برای صنایع آب بر و آلاینده در شهرستان شاهین شهر ومیمه صادر نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه با اشاره به افزایش آلایندههای هوا به عنوان یکی از چالشهای این شهرستان گفت: اجازه توسعه و بارگذاری صنایع آلاینده و همچنین صنایع آب بر در این منطقه داده نخواهد شد، زیرا سلامتی مردم، دغدغه مهم ماست.
ناصر اسدی در نشست تجلیل از خبرنگاران شهرستان با اشاره به دورنمای برنامههای فرمانداری برای این شهرستان گفت: شاهین شهر، شهر رویدادها، دانش و خلاقیت است و بر این مبنا هر ساله جشنوارههای متعدد ملی در این شهرستان برگزار میشود.
وی، شاهین شهر را شهرستانی متفاوت با سایر مناطق استان به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برشمرد و گفت: در این شهرستان توانمندیها و شاخصهایی وجود دارد که در شهرستانهای دیگر استان دیده نمیشود.
فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: حرفه خبرنگاری و حق گویی لازمه همدیگر هستند و خبرنگاران در بیان حقیقت حتی جانشان را فدا میکنند.
فرماندار شاهین شهر و میمه افزود: درک شرایط و اوضاع و احوال روز از مبادی کار خبرنگاری است که مدنظر بیشتر خبرنگاران است.
اسدی، همچنین توسعه محوری، اصلاح امور، نقد پذیری و دیدگاه نقادی را از رسالتها و اهداف مهم کار خبرنگاران برشمرد.