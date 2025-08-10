پخش زنده
امروز: -
معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، گفت: با اجرای طرح هوشمند سازی نظام سلامت کشور ، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در منابع نظام سلامت صرفهجویی خواهد شد که این امر گام بزرگی در بهینهسازی استفاده از منابع است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از برگزاری جلسات مشترک با وزارت بهداشت در حوزه هوشمندسازی نظام سلامت خبر داد و گفت: در ماههای آینده خبرهای خوبی از این جلسات منتشر خواهد شد.
رضا محمودی لموکی در نشست خبری امروز که در معاونت علمی ریاستجمهوری برگزار شد، گفت: مجلس همواره همراه و ناظر دقیق مسائل حوزه سلامت بوده است. قانون مترقی جهش تولید که توسط مجلس تصویب شد، یکی از نمونههای برجسته این همکاری است. این قانون بسیار ارزشمند و پیشرو است، هرچند در مرحله اجرا با چالشهای مختلفی روبهرو بودهایم.
وی افزود: با این وجود، معاونتهای مرتبط و کمیتههای تخصصی با تشکیلات منظم و دقیق، هر دوشنبه جلسات مستمری را در کمیسیون آموزش برگزار کردند و در اجرای مواد قانونی نیز پیشرفت خوبی حاصل شده است.
محمودی گفت: کمیسیون آموزش مجلس تأکید داشته که هوشمندسازی نظام سلامت، یک تحول اساسی ایجاد میکند. با اجرای این طرح، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد منابع نظام سلامت صرفهجویی خواهد شد که این امر گام بزرگی در بهینهسازی استفاده از منابع است.
معاون حقوقی و امور پارلمان معاونت علمی ریاستجمهوری خاطر نشان کرد: جلسات مشترک با وزارت بهداشت در بالاترین سطح، یعنی با حضور معاونان وزیر برگزار میشود و نتایج قابل توجهی به دست آمده است. این پروژه از سه بیماری اصلی آغاز شده و بسیاری از منابع مردم را پوشش خواهد داد.
محمودی با ابراز امیدواری از اینکه در ماههای آینده خبرهای خوشی در این حوزه منتشر خواهد شد گفت: ما این مسیر را با قدمهای کوچک، اما مؤثر آغاز کردهایم و از روند همکاریها و نتایج به دست آمده بسیار خرسندم.