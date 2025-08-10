پخش زنده
از دو کتاب عارفانههای امام خمینی (ره) در صحیفه امام و زمان در اندیشه امام رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دو کتاب در حوزه اندیشه عرفانی امام خمینی (ره) به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمد امین صادقی ارزگانی، رونمایی شد.
در این مراسم که یکشنبه ۱۹ مرداد در محل نمایندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در قم برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین عباس کمساری مدیر نمایندگی مؤسسه در قم گفت: این دو کتاب به موضوعاتی پرداختهاند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. یکی از این آثار به جلوههای عرفانی موجود در صحیفه امام میپردازد که پیش از این، اغلب به عنوان منبعی با محتوای سیاسی و اجتماعی شناخته میشد، در حالی که در آن مباحث عرفانی ناب و کمتر شناخته شدهای نیز وجود دارد.
وی افزود: کتاب دوم به جایگاه زن از منظر عرفانی امام خمینی (ره) اختصاص دارد و با نگاهی تازه به این موضوع میپردازد. امام خمینی (ره) از معدود فقها و مراجع معاصر است که علاوه بر نوآوری در فقه و اصول، در حوزه عرفان و فلسفه نیز صاحب آرای بدیع بوده و لازم است این اندیشهها بیشتر شرح و تفسیر شوند.
کمساری با اشاره به برنامههای پژوهشی این مؤسسه اظهار داشت: در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) قم هر ماه یک اثر تازه رونمایی و در نشستهای تخصصی با حضور اندیشمندان نقد و بررسی میشود.
در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا غفوریان به نقد و بررسی محتوای این دو اثر پرداخت.