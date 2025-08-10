پخش زنده
دبیر ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه از برپایی نمایشگاههای عکس و غرفههای ویژه کودک و نوجوان با محور استکبارستیزی در مواکب این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی دبیر ستاد اربعین سازمان اوقاف گفت: این نمایشگاهها و غرفهها با هدف تبیین جنایتهای جبهه استکبار و ارتقای آگاهی زائران اربعین، اجرا میشود.
حجت الاسلام موسوی متقی با اشاره به برنامههای سازمان اوقاف و امور خیریه برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی گفت: سازمان اوقاف همه ساله با برپایی مواکب حسینی، خدمات متنوعی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارائه میکند. امسال ۳۵۰ موکب در نقاط مختلف داخل و خارج از کشور و در مرزها برپا شده و هدف ما، پرکردن خلأهایی است که زائران در مسیر پیادهروی اربعین با آن مواجه میشوند.
وی افزود: در حوزههای بهداشت و درمان زائران، اسکان، فعالیتهای فرهنگی و معرفتافزایی ورود کردهایم. به عنوان نمونه، در نجف اشرف اوقاف استان فارس بهصورت جدی در زمینه بهداشت و درمان فعال شده و خدماترسانی میکند و هر آنچه زائر نیاز داشته باشد، از محل موقوفات منطبق با نیتهای عزاداری، اطعام و تعزیه و همچنین از منابع بقاع متبرکه و پشتیبانی امامزادگان تأمین میشود.
دبیر ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به سابقه این اقدامات گفت: این برنامه بیش از ۱۰ سال است در دستور کار سازمان اوقاف قرار دارد و همۀ بخشهای اوقاف کشور در آن مشارکت دارند.
حجت الاسلام موسوی متقی با تأکید بر وجه تمایز برنامههای امسال، ادامه داد: همانطور که در مراسم حج، «برائت از مشرکین» را داریم، امسال با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی، آمریکا و جبهه استکبار در ایران و غزه، اربعین رنگ و بوی استکبارستیزی دارد. این رویکرد باید در همه بخشها از تبلیغات محیطی گرفته تا سخنرانی مداحان و وعاظ و حتی حضور زائران نمود پیدا کند.
وی اضافه کرد: در ایام محرم امسال، در مناطق مختلف عراق پرچم ایران با افتخار به اهتزاز درآمد و در اربعین نیز با نمایشگاههای عکس در مواکب، بیان واقعیتها، ایجاد ارتباط با نوجوانان و طراحی غرفههای ویژه کودک و نوجوان، جنایتهای جبهه استکبار تبیین میشود، حتی آرایش غرفهها نیز در خدمت این پیام است.