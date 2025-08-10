فرمانده انتظامی دورود از توقیف ۷ دستگاه خودرو سواری شوتی و کشف ۵ هزار و ۵۱۵ قلم انواع کالای فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی دورود در حاشیه توقیف خودرو‌های شوتی در محل انتظامی این شهرستان، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی و یگان امداد شهرستان دورود حین کنترل خودرو‌های عبوری به ۷ دستگاه خودروی سواری مشکوک و جهت بازرسی آنها را متوقف کردند.

سرهنگ مجتبی نوریان افزود: مأموران در بازرسی از خودروی‌های توقیفی ۵ هزار و ۵۱۵ قلم لوازم‌خانگی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به دستگیری ۷ نفر دراین‌رابطه، گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

نوریان خاطرنشان کرد: طرح‌های عملیاتی مقابله و برخورد با خودرو‌های شوتی با جدیت اجرا و با مجرمان و متخلفان با اقتدار و برابر قانون برخورد می‌شود.

وی از مردم درخواست کرد: هرگونه اطلاعات و اخبار در این‌ خصوص را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.