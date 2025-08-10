رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۵ هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دستگاه‌های ماینر را نهادهای مختلف از جمله سپاه، اطلاعات، شرکت توانیر و وزارت نیرو کشف کرده اند که سهم فراجا از این کشفیات ۹۰ درصد است.

وی ادامه داد: یک هزار و ۳۰۰ پرونده برای افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به راه‌اندازی و استفاده از ماینر کرده بودند، تشکیل شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه بهره برداری غیرقانونی از مزارع رمز ارز در شرایط ناترازی‌ انرژی یکی از مهمترین معضلات ماست، گفت: رصد و کشف ماینرها در دستور کار کارگروه اطلاعات و عملیات زیرنظر ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق ارز قرار گرفت و امروز نمایندگان همه دستگاه‌ها در این جلسه حضور پیدا کردند و گزارش های کشفیات را ارائه کردند.

وی عنوان کرد: مقرر شده است تا فعالیت مزارع ماینرهای قانونی به مدت چهار ماه تعلیق شود تا کمبود برق در شبکه جبران شود؛ زیرا در شرایط کنونی به اندازه تولید سه نیروگاه با ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر، توسط مزارع و ماینرهای غیرقانونی برق مصرف می شود.

رحیمی تاکید کرد: برای شناسایی ماینرهای غیر مجاز اکنون نهادهای متولی فعال هستند ما توقع و انتظار از خود مردم داریم تا گزارش فعالیت های ماینرهای غیر مجاز را از طریق ستاد خبری پلیس به شماره ۰۹۶۳۰۰ تماس بگیرند.

وی با بیان اینکه باید ورود دستگاه های ماینر به کشور ممنوع شود، گفت: ماینرها بر اساس قوانین جاری «مجاز مشروط» هستند باید در این زمینه برنامه ریزی شود و وزات صمت برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق اقدام به شناسه‌دار کردن کالاهای وارداتی کنند. اکنون بسیاری از کالاها هنوز کد شناسه ندارند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان کرد: شناسه دار کردن کالاها اثر جدی بر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق بر کشور خواهد گذاشت، یکی از مشکلاتی که دستگاه قضایی با آن روبرو است که بحث نبود شناسه روی کالاهاست که باید در این زمینه وزارت صمت اقدام کند.