سرمربی تیم فوتبال دختران کمتر از ۲۰ سال پس از پایان دیدار ایران و ژاپن گفت: بازی سختی بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیلوفر اردلان، سرمربی تیم فوتبال دختران کشورمان پس از شکست برابر ژاپن در مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال کمتر از ۲۰ سال آسیا گفت: ما میدانستیم که بازی سختی را در پیش داریم و تیم را برای شرایط سخت تری آماده کرده بودیم.
وی گفت: فکر میکنم این بازی تجربه خیلی خوبی برای فوتبال کشور من شد. این دیدار نه تنها برای تیم جوانان بانوان بلکه برای تیم ملی بزرگسالان نیز تجربه خواهد بود. چرا که نشان میدهد سطح فوتبال ایران با تیم اول آسیا در بخش بانوان چقدر زیاد است و برای پیشرفت و طی کردن توسعه مسیر زیادی را باید پشت سر گذاشت.