توزیع ۵۵۸ تن کالای اساسی ویژه محرم و صفر در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از توزیع ۵۵۸ تن کالای اساسی ویژه ماه محرم و صفر شامل برنج هندی، گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
شهرام شفیعی با بیان اینکه در مرحله نخست توزیع کالاهای اساسی ویژه محرم و صفر در تیرماه ۳۰۰ تن برنج هندی، ۸۰ تن گوشت قرمز و ۱۲۰ تن گوشت مرغ توزیع شد در خصوص مرحله دوم توزیع کالاهای اساسی در اربعین حسینی و دهه آخر صفر در استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات و با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، سهمیه کالاهای اساسی ویژه اربعین حسینی بین هیئتهای مذهبی، تکایا و دستهجات عزاداری شهرستانها توزیع شد.
وی افزود: براساس برش شهرستانی اعلام شده از سوی اداره تبلیغات اسلامی استان مجموع اقلام اختصاص یافته در مرحله دوم شامل ۳۶ تن برنج هندی، ۱۵ تن گوشت قرمز و ۴۲ تن گوشت مرغ منجمد است که با هماهنگی اداره کل غله و خدمات بازرگانی و اداره پشتیبانی امور دام استان به مباشران معرفی شده تحویل میشود.
شفیعی در خصوص نحوه توزیع خاطرنشان کرد: ادارات جهاد کشاورزی شهرستانها، نمایندگان هیئت های مذهبی را با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی معرفی کرده و رونوشتی از معرفینامه را جهت نظارت به اداره بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارسال میکنند.
وی از توزیع ۲۱۲ تن کالای اساسی در آستانه اربعین حسینی جهت تامین نیازمندیهای کالاهای اساسی مواکب استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: این کالاها شامل ۱۰۰ تن برنج، ۵۵ تن گوشت قرمز، ۴۴ تن گوشت مرغ و ۱۳ تن شکر بوده است.