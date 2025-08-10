آفت مگس میوه مدیترانهای در ۵۱۴ هکتار از باغات شهرستان سوادکوه ردیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از ردیابی آفت مگس میوه مدیترانهای در ۵۱۴ هکتار از اراضی باغی این شهرستان خبر داد.
محمد علی سلیمانی گفت: ایستگاههای پیشآگاهی به منظور پایش و مقابله با آفت مگس میوه مدیترانهای در شهرستان سوادکوه در حال فعالیت هستند.
وی افزود: تعداد ۲۲ مگس میوه مدیترانهای در تیر ماه ۱۴۰۴ در تلههای نصب شده در این ایستگاهها شکار شده است.
سلیمانی با اشاره به اهمیت ردیابی و مبارزه با این آفت، اظهار داشت: با توجه به خسارتزا بودن مگس میوه مدیترانهای، ردیابی و شناسایی به موقع این آفت و انجام اقدامات کنترلی، نقش مهمی در حفظ سلامت محصولات باغی و جلوگیری از خسارت اقتصادی به باغداران دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از باغداران خواست تا با مراجعه به کارشناسان جهاد کشاورزی، اطلاعات لازم در خصوص روشهای مقابله با این آفت را کسب کرده و اقدامات مناسب را در باغهای خود به کار گیرند.