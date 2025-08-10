پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بر تسریع در اتمام کنارگذر غربی و ایجاد کمربندی جدید برای همدان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس صوفی در بازدید از مرکز مانیتورینگ راههای استان همدان از پیگیری جدی برای تکمیل کنارگذر غربی همدان خبر داد.
او با اشاره به اینکه این طرح نیازمند ۲ همت اعتبار است، تصریح کرد: این کنارگذر یک مطالبه مردمی مهم است و ما تمام تلاش خود را میکنیم تا با تأمین اعتبار لازم، هرچه سریعتر این طرح به بهره برداری برسد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین از رایزنیهای در حال انجام برای احداث کمربندی جدید در همدان خبر داد و گفت: این طرح میتواند نقش مهمی در کاهش ترافیک و بهبود حمل و نقل شهری و بین شهری ایفا کند.
عباس صوفی افزود: با توجه به رشد جمعیت و افزایش ترددها، ایجاد زیرساختهای حمل و نقل کارآمد از اولویتهای توسعه استان همدان است.
کنارگذر غربی همدان از جمله طرح های کلیدی است که تکمیل آن میتواند به کاهش بار ترافیکی در مرکز شهر و بهبود ارتباط بین جادههای اصلی منجر شود.