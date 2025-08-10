پخش زنده
در حالی که باغداران سنتی در انتظار رسیدن موعد برداشت محصول خود هستند، انگورهای پیشرس با طعم و کیفیتی بینظیر از باغات تاکستان راهی بازار شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این تحول، به مدد ارقام تجاری جدیدی است که نه تنها بهرهوری را افزایش داده، بلکه افقهای صادراتی جدیدی را نیز گشوده است.
یکی از نمونههای موفق این رویکرد نوین، باغ دوازده هکتاری انگور پیشرس آقای دانایی در روستای رحیمآباد شهرستان تاکستان است؛ باغی که در بزرگترین شهر تولید انگور کشور، پنج سال است که با ارقام فلیم به بار نشسته است.
محصولات این باغ، علاوه بر تامین نیاز استانهای همجوار، به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر میشود که نشان از کیفیت بالا و استانداردهای بینالمللی این انگورها دارد.