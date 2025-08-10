به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مجتبی سلطانی نژاد اظهار داشت: بازه زمانی انتشار آثاری که به دبیرخانه جشنواره ارسال خواهد شد، ۲۵ دی ۱۴۰۳ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به رونمایی از پوستر دهمین جشنواره استانی رسانه‌ای ابوذر همزمان با روز خبرنگار در کرمان افزود: مهلت ارسال آثار نیز ۱۵ شهریور تا ۱۵ آبان امسال است.

مسئول بسیج رسانه سپاه ثارالله استان کرمان شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی - اسلامی را از محور‌های این جشنواره ذکر کرد.

وی گفت: بخش ویژه این جشنواره نیز به نقش رسانه و هوش مصنوعی در روایت دفاع مقدس ۱۲ روزه اختصاص یافته است

سلطانی نژاد با اشاره به افزایش استقبال رسانه‌های استان کرمان از حضور در جشنواره ابوذر ادامه داد: قالب‌های جشنواره نیز شامل گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدیویی، مستند و پادکست خواهد بود.