به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا هجدهم مردادماه معادل ۲۳.۵۶ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۴۰.۵۵ میلیارد مترمکعب بوده ۴۲ درصد کاهش داشته است.

همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با ۲۱ درصد کاهش مواجه بوده است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۱.۴۶ میلیارد متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۸.۹۳ میلیارد متر مکعب بوده، ۲۶ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۴۲ درصد است.

وضع برخی از سد‌های مهم کشور بیانگر این است که در ۱۵ سد درصد پرشدگی کمتر از ۲۰ درصد است، به‌طوری که سد دوستی و طرق استان خراسان رضوی، سد پانزده خرداد حوضه قمرود، سد استقلال آذربایجان غربی، سد تهم و تالوار استان زنجان، سد رودبال داراب استان فارس، سد تنگوییه سیرجان استان کرمان و سد ساوه استان مرکزی کمتر از ۲۰ درصد آب دارند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۴۷.۴ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴۲.۲ میلیمتر) ۴۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۴۷.۶ میلیمتر) ۴۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.