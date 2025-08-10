پخش زنده
معاون رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت مشارکت واقعی تشکلهای محیط زیستی، گفت: بدون همکاری مردم، نمیتوان بر چالشهای انباشت شده محیط زیستی کشور غلبه کرد و تحقق این مشارکت هدف اصلی ماست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست با نمایندگان تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی با گرامیداشت یاد و خاطره محیطبانان شهید و فعالان محیط زیست که جان خود را برای حفظ طبیعت از دست دادهاند، اظهار داشت: برای غلبه بر مسائل و چالشهای محیط زیستی، حضور و حمایت همه تشکلها ضروری است.
وی افزود: در سال گذشته تلاشهای گستردهای برای پیگیری مسائل کلان محیط زیست کشور انجام شده و دغدغههای تشکلها نیز در جلسهای با ریاست جمهوری مطرح خواهد شد؛ رییس جمهور نیز نگرانی و حمایت ویژهای نسبت به محیط زیست دارد.
انصاری ضمن اعتراف به کاستیهای موجود در سازمان حفاظت محیط زیست، بر لزوم گفتوگوی بیشتر و تخصصیتر با تشکلهای محیط زیستی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: بدون مشارکت تشکلها، مقابله با مشکلات تجمیع شده در حوزه محیط زیست امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نگاه به مشارکت واقعی در ساختار این سازمان در حال تغییر است، هرچند زمانبر است، اما در برنامههای آتی پیگیری میشود و نتایج آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین بر اهمیت نقدهای دلسوزانه تشکلهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: شنیدن این نقدها و تلاش برای اصلاح امور، عامل پیشرفت سازمان خواهد بود.