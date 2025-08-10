دبیر ستاد اقامه نماز گلستان در جمع خبرنگاران گفت: شیوه‌های نوین دعوت به اقامه نماز به ویژه ترویج این فریضه الهی در بین نوجوانان اولویت ماست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدی افزود: ۴۳۰ هزار دانش آموز گلستانی مخاطب ما در این طرح هستند و مدرسین این طرح، آموزش‌های لازم را در زمینه شیوه‌های نوین دعوت به نماز فرا گرفته‌اند.

وی گفت: سی و دومین اجلاس سراسری نماز امسال در گیلان برگزار می‌شود، علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات در این زمینه به سایت namaz.ir مراجعه و آثار خود را تا ۳۰ مرداد برای شرکت در این جشنواره ارسال کنند.

او گفت: علاقمندان به جشنواره امام جماعت مبتکر و خلاق نیز تا پایان شهریور فرصت دارند در این جشنواره شرکت کنند.

۲۱ مرداد تا ۳۰ مرداد دهه مسجد و ترویج فرهنگ نماز نامگذاری شده است.