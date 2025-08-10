در پی مصوبه هیئت وزیران برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق ادارات، مسئولان و کارکنان در استان قزوین با به‌کارگیری راهکار‌های خلاقانه و مدیریت هوشمندانه، گام‌های مؤثری در جهت صرفه‌جویی برداشته‌اند.

مسئولیت‌پذیری در مصرف انرژی؛ ادارات قزوین، پایبند به مصوبه کاهش ۳۰ درصدی برق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که سخنگوی دولت، با استناد به مصوبه هیئت وزیران، ابلاغیه‌ای مبنی بر لزوم صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در مصرف برق توسط تمامی ادارات دولتی را اعلام کرد. این مصوبه، که با هدف مدیریت بهینه منابع انرژی و تأمین پایدار برق در پیک مصرف تابستان تدوین شده است، دو بخش مجزا برای ساعات کاری و غیر اداری تعیین کرده: ۳۰ درصد صرفه‌جویی در ساعات اداری و ۶۰ درصد کاهش مصرف در ساعات پس از اتمام کار ادارات.

در همین راستا، ادارات مختلف استان با جدیت پای کار آمده و راهکار‌های متنوعی را برای رسیدن به این هدف در دستور کار قرار داده‌اند.

از خاموش کردن سیستم‌های روشنایی اضافی در فضا‌های کم‌تردد و تنظیم دقیق‌تر سیستم‌های سرمایشی گرفته تا تشویق کارکنان به استفاده از نور طبیعی روز و بهینه‌سازی زمان فعالیت تجهیزات پرمصرف، مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش پیک مصرف برق در دستور کار قرار گرفته است.