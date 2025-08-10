معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم از تکمیل بهسازی بزرگراه راهجرد – سلفچگان خبر داد و گفت: این طرح به طول ۱۵ کیلومتر اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید حسن خلیلی نیا گفت: برای اجرا و به بهره برداری رسیدن این طرح بالغ بر ۷۰۰ میلیارد هزینه شده است.

وی افزود: این طرح از خرداد سال گذشته و در قالب طرحی پیمانی به مرحله اجرا درآمد که با توجه به فعالیت چشمگیر مجموعه اجرایی طرح طی نیمه مرداد ماه امسال تکمیل و به بهره برداری رسید.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم از مجموع ۱۵ کیلومتر طرح بهسازی اجرا شده ۱۲ کیلومتر سال گذشته و سه کیلومتر باقی مانده هم امسال تکمیل شد.