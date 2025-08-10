پخش زنده
رئیس انجمن سافتتنیس ایران گفت: تیم ملی کشورمان نخستینبار در رقابتهای قهرمانی آسیا به میدان میرود که امیدواریم در نخستین حضور نتایج قابل قبولی رقم بخورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین رفیعیان با اشاره به حضور تیم ملی سافت تنیس کشورمان در قهرمانی آسیا اظهار داشت: مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی کرهجنوبی از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ تا اول مهرماه ۱۴۰۴) در شهر مونگیئونگ برگزار میشود که به همین منظور امید سوری، حمیدرضا نداف و محسن حسین زاده در اردوی آمادگی به سر میبرند.
وی ادامه داد: همچنین وحید رضایی بهعنوان یکی از بازیکنان دعوتشده به اردوی تیم ملی، در مراحل آمادهسازی و تمرینات تیم حضور دارد که با توجه به تعداد نفرات اعزامی در این رویداد همراه تیم نخواهد بود، اما در صورت ادامه روند رو به رشد خود یکی از گزینههای ما در رویدادهای پیش رو است.
رئیس انجمن سافتتنیس ایران خاطر نشان کرد: اعزام تیم ملی به رقابتهای آسیایی، نقطه عطفی در مسیر توسعه سافتتنیس در کشور است. ما برای نخستین بار در تاریخ این رشته، پرچم ایران را در یک آوردگاه معتبر بینالمللی به اهتزاز درمیآوریم که این اتفاق حاصل ماهها تلاش بیوقفه مربیان، ورزشکاران و کادر اجرایی انجمن است و امیدواریم گام مهمی برای آینده حرفهای این رشته در ایران باشد.
رفیعیان تاکید کرد: این اعزام با پشتیبانی فدراسیون تنیس، همکاری نهادهای ورزشی کشور و همراهی جامعه علاقهمند به سافتتنیس ممکن و میسر شد. حضور در مسابقات قهرمانی آسیا تنها، آغاز راه است و هدفگذاری ما بر تثبیت جایگاه ایران در سطح قاره و جهان متمرکز است. این نخستین حضور رسمی تیم ملی سافتتنیس ایران در رقابتهای مورد تأیید فدراسیون آسیایی سافتتنیس (ASTF) محسوب میشود و بهعنوان گام نخست در مسیر بینالمللیشدن این رشته در تقویم ورزشی کشور ثبت خواهد شد.