به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در زمینه نگهداری کالای مجرمانه در یکی از محله‌های شهر دهدشت فعالیت دارند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات پلیسی و با هماهنگی قضایی در بازرسی از منزل این فرد یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق کادکس کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان با بیان اینکه ارزش موتور سیکلت قاچاق مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال زده شده است خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.