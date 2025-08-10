معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد: بیش از ۵۰ درصد از زائران یزدی برای شرکت در همایش بین‌المللی پیاده‌روی اربعین و بازگشت از این سفر معنوی، مرز مهران را انتخاب می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد ذاکر افزود: با اوج‌گیری موج بازگشت زائران از عتبات‌عالیات، ظرفیت ناوگان عمومی در مرز مهران نیز افزایش یافته به طوری که ناوگان مربوط به سایر خطوط کشور نیز به پایانه‌های مرزی اعزام شده و هم اکنون ظرفیت جابه‌جایی در سایر خطوط کشور کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هدف مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از استقرار تجهیزات لجستیکی و نیروی انسانی در پایانه‌های مرزی، تأمین به موقع ناوگان و پذیرایی از زائرانی است که قصد بازگشت از سفر اربعین را دارند تا با کمترین معطلی و سختی، به شهر‌های خود سفر کنند.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: در حال حاضر تعداد ۱۵ نفر نیروی فنی، پشتیبانی و راهدار در پایانه چذابه و ۱۱ نفر در پایانه مهران و ۲ نفر در مرز شلمچه به همراه ۱۶ دستگاه ماشین‌آلات سبک‌وسنگین مستقر هستند.

ذاکر اظهار داشت: هم اکنون با توجه به اینکه هنوز با حجم انبوه زائران برگشت مواجه نشده‌ایم، روزانه ۱۰ الی ۱۵ سرویس برای بازگشت زائران تأمین می‌شود که در روز‌های آتی این تعداد قطعا افزایشی خواهد شد و در حال برنامه ریزی برای تامین اتوبوس کافی و کاهش زمان توقف زائرین در پایانه‌های مرزی هستیم.