نمایندگان ۶۰ و ۷۰ کیلوگرم ایران در پیکارهای ساندا بازیهای جهانی چنگدو برابر حریفان خود به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در جریان رقابتهای ساندای بانوان در بازیهای جهانی ۲۰۲۵ که در شهر چنگدو کشور چین در حال برگزاریست، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد سهیلا منصوریان نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم ایران، موفق شد در نخستین مبارزه خود با نماینده سوئیس، سالومه یائل، به پیروزی قاطع ۲ بر ۰ دست پیدا کند و راهی مرحله بعدی شود.
وی در مرحله بعد باید با حریفی از کشور چین مبارزه کند، دیداری حساس و سرنوشتساز که میتواند نقش مهمی در مسیر کسب نشان برای این سانداکار پرافتخار کشورمان داشته باشد.
یاسمن باقرزاده دیگر نماینده امروز ایران در بخش ساندا در نخستین مبارزه خود در وزن ۷۰ کیلوگرم مقابل حریف برزیلی با نتیجه ۲بر صفر با عملکردی قاطع به پیروزی رسید و گام نخست را محکم برداشت.
این پیروزی در کنار موفقیت سهیلا منصوریان در وزن ۶۰ کیلوگرم، نشاندهنده آمادگی بالای تیم ووشو ایران و چشمانداز روشن کسب مدال در این رقابتهای مهم است.