به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، بیمارستان فوق تخصصی صحرایی نیروی زمینی سپاه پاسداران در مرز خسروی آغاز به کار کرد.
سرهنگ پاسدار شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با اعلام این خبر گفت: این بیمارستان سیار ۶۰ تختخوابی دارای بخشهای اورژانس، بستری، آزمایشگاه، تصویربرداری دیجیتال و سونوگرافی، بخش مراقبتهای ویژه (ICU و CCU) با هشت تخت، دو اتاق عمل، داروخانه و یونیت دندانپزشکی سیار است.
وی افزود: بیمارستان سیار سپاه یکی از مجهزترین مراکز تخصصی صحرایی است که خدمات متنوعی را بهصورت شبانهروزی به زائران ارائه میدهد.
شهرام عسکریان با اشاره به اینکه نیروی زمینی سپاه هرساله همزمان با ایام اربعین حسینی به زائران عزیزی که قصد شرکت در این رویداد معنوی و زیارات عتبات و عالیات در کشور عراق را دارند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور خدمات بهداشتی و درمانی رایگان خود را از طریق مجهزترین بیمارستانهای سیار منطقه ارایه مینماید، تصریح کرد: این بیمارستانها و مراکز درمانی تا پایان برگشت کامل زائران به کشور آماده خدمات رسانی جهادی به آنها هستند
همچنین مدیر بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه نیز در حاشیه افتتاح این بیمارستان سیار گفت: تیم پزشکی این بیمارستان متشکل از هشت پزشک متخصص در رشتههای جراحی، ارتوپدی، بیهوشی، اورولوژی، رادیولوژی، قلب و عروق و چشمپزشکی همراه شش پزشک عمومی، پرستاران، پیراپزشکان و کادر اداری مجرب است که بهصورت شبانهروزی تا ۲۶ مرداد آماده خدمت به زائران خواهند بود.
خدمترسانی بیوقفه بیمارستان فوق تخصصی سیار سپاه در مرز خسروی به بیش از ۴۰۰۰ زائر اربعین
سردار محمد نظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه، در گفتوگویی به تشریح اقدامات و خدماترسانی در مرز خسروی پرداخت و اظهار داشت: «نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای تسهیل تردد و رفاه حال زائران حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین حسینی، از سال ۱۴۰۲ اقدامات گستردهای را در مرز خسروی به انجام رسانده است. این اقدامات شامل احداث بخش عمدهای از جاده ترانزیتی موسوم به "جاده برکت" و همچنین ایجاد پارکینگ وسیعی در نزدیکی این مرز میشود.»
وی ادامه داد: «بیمارستان سیار امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه، از چند روز قبل در مرز خسروی مستقر شده و به زائرین خدماترسانی مینماید. تاکنون بیش از ۴ هزار نفر از زائرینی که از این مرز تردد داشتهاند، از خدمات بهداشتی و درمانی این بیمارستان بهرهمند شدهاند و این خدماترسانی رایگان تا پایان برگشت آخرین نفر از زائرین ادامه خواهد داشت.»
سردار عظیمی افزود: «امسال بخش دندانپزشکی نیز به خدمات این بیمارستان اضافه شده است که مورد استقبال بسیار خوب مردم قرار گرفته است.»
فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف در ادامه با جزئیات کامل به خدمات و بخشهای این مرکز درمانی اشاره کرد: «این بیمارستان سیار ۶۰ تختخوابی، مجهز به بخشهای اورژانس، بستری، آزمایشگاه، تصویربرداری دیجیتال و سونوگرافی، بخش مراقبتهای ویژه (ICU و CCU) با هشت تخت، دو اتاق عمل، داروخانه و یونیت دندانپزشکی سیار است.»
وی تأکید کرد: «بیمارستان سیار سپاه یکی از مجهزترین مراکز تخصصی صحرایی است که خدمات متنوعی را بهصورت شبانهروزی به زائران ارائه میدهد.»
سردار عظیمی در پایان افزود: «تیم پزشکی این بیمارستان متشکل از هشت پزشک متخصص در رشتههای جراحی، ارتوپدی، بیهوشی، اورولوژی، رادیولوژی، قلب و عروق و چشمپزشکی، همراه با شش پزشک عمومی، پرستاران، پیراپزشکان و کادر اداری مجرب است که به زائرین عتبات عالیات در مرز خسروی خدماترسانی میکنند.»
خدمات رسانی بیمارستان سیار ۳۲ تختخوابی سپاه در مرز مهران
بیمارستان سیار ۳۲ تختخوابی شهید صدوقی سپاه پاسداران در مرز مهران به بهرهبرداری رسید.
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه، در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز گفت: استمرار ارائه خدمات جهادی و مردمیاری در طول سال و بهویژه در ایام اربعین، بخشی از مأموریتهای سپاه برای خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و گرمای شدید امسال و همچنین احتمال بروز آسیبها یا بیماریها در میان زائران، سامانههای بهداشتی و درمانی نیروی زمینی سپاه در نقاط مختلف مرزی از جمله شلمچه، مهران، و خسروی فعال شدهاند.
به گفته صادق این بیمارستان سیار با حضور متخصصان رشتههای داخلی، جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان و زایمان و اطفال، خدمات مورد نیاز زائران را بهویژه برای بانوان و کودکان ارائه میکند. همچنین تجهیزات پاراکلینیک، آزمایشگاهی و تصویربرداری در این مرکز فراهم شده است.
وی تأکید کرد: این خدمات نتیجه همگرایی و هماهنگی تمامی ارگانهای مسئول در نظام جمهوری اسلامی است و هدف از آن، تأمین سلامت زائران و همراهکردن زیارت با معرفت، استقامت بر آرمانهای انقلاب و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری است.