شهرام عسکریان با اشاره به اینکه نیروی زمینی سپاه هرساله همزمان با ایام اربعین حسینی به زائران عزیزی که قصد شرکت در این رویداد معنوی و زیارات عتبات و عالیات در کشور عراق را دارند در مبادی ورودی و خروجی مرز‌های کشور خدمات بهداشتی و درمانی رایگان خود را از طریق مجهزترین بیمارستان‌های سیار منطقه ارایه می‌نماید، تصریح کرد: این بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تا پایان برگشت کامل زائران به کشور آماده خدمات رسانی جهادی به آنها هستند

همچنین مدیر بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه نیز در حاشیه افتتاح این بیمارستان سیار گفت: تیم پزشکی این بیمارستان متشکل از هشت پزشک متخصص در رشته‌های جراحی، ارتوپدی، بیهوشی، اورولوژی، رادیولوژی، قلب و عروق و چشم‌پزشکی همراه شش پزشک عمومی، پرستاران، پیراپزشکان و کادر اداری مجرب است که به‌صورت شبانه‌روزی تا ۲۶ مرداد آماده خدمت به زائران خواهند بود.

خدمت‌رسانی بی‌وقفه بیمارستان فوق تخصصی سیار سپاه در مرز خسروی به بیش از ۴۰۰۰ زائر اربعین

سردار محمد نظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه، در گفت‌وگویی به تشریح اقدامات و خدمات‌رسانی در مرز خسروی پرداخت و اظهار داشت: «نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای تسهیل تردد و رفاه حال زائران حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین حسینی، از سال ۱۴۰۲ اقدامات گسترده‌ای را در مرز خسروی به انجام رسانده است. این اقدامات شامل احداث بخش عمده‌ای از جاده ترانزیتی موسوم به "جاده برکت" و همچنین ایجاد پارکینگ وسیعی در نزدیکی این مرز می‌شود.»

وی ادامه داد: «بیمارستان سیار امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه، از چند روز قبل در مرز خسروی مستقر شده و به زائرین خدمات‌رسانی می‌نماید. تاکنون بیش از ۴ هزار نفر از زائرینی که از این مرز تردد داشته‌اند، از خدمات بهداشتی و درمانی این بیمارستان بهره‌مند شده‌اند و این خدمات‌رسانی رایگان تا پایان برگشت آخرین نفر از زائرین ادامه خواهد داشت.»