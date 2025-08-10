به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در واکنش به شهادت بازیکن فوتبال فلسطین در حملات رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار اخراج تیم‌های صهیونیستی از رقابت‌های ورزشی در سطح بین‌المللی شد.

آلبانیز پیش از این بار‌ها طی پیام‌های کشتار مردم فلسطین توسط جنگنده‌های صهیونیستی را محکوم کرده بود. وی در پیام اخیرش نوشت: «زمان اخراج قاتلان از رقابت‌های ورزشی فرا رسیده است. بیایید ورزش را عاری از نژاد پرستی و نسل‌کشی کنیم. هر بار یک توپ، یک ضربه.»

منابع خبری از شهادت «سلیمان العبید» کاپیتان و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال فلسطین در حمله رژیم صهیونیستی خبر دادند. ستاره سابق تیم ملی فوتبال فلسطین که ۴۱ سال داشت روز چهارشنبه به دست نیرو‌های اشغالگر قدس حین انتظار برای دریافت غذا در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

در ماه‌های اخیر، رژیم صهیونیستی با استفاده از «سازوکار کمک‌رسانی بشردوستانه» که از سوی ایالات متحده آمریکا و با مشارکت تل‌آویو طراحی شده، فلسطینی‌های نیازمند را به مکان‌های خاصی در نوار غزه هدایت و سپس در اطراف همین مراکز اقدام به شلیک و بمباران کرده است.

در چندین مورد مستند، ده‌ها فلسطینی در صف‌های دریافت کمک‌های غذایی و دارویی هدف مستقیم تک‌تیراندازان یا حملات پهپادی قرار گرفته‌اند. سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را «تله مرگ» توصیف کرده‌اند.