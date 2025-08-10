به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آتنا قرا باغی در ماده ۱۰۰۰۰ متر پیاده روی در رقابتی سخت موفق به کسب مقام اول این مسابقات شد و در ماده ۳۰۰۰ متر با مانع هم موفق به کسب جایگاه سوم شد.

در ماده ۸۰۰ متر هم مریم بیات در جایگاه سوم قرار گرفت.

تیم خراسان رضوی هم در بخش دختران قهرمان این رقابت‌ها شد.

مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور در شیراز برگزار شد.