به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نظری معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: بسیاری از محصولات صنایع دستی با وجود ارزش بسیار بالای هنری و مادی به دلیل نداشتن بسته‌بندی مناسب، امکان رقابت در بازار‌های صادراتی را ندارد؛ استان کردستان نیز با دارا بودن ظرفیت‌های بی‌بدیل در این بخش آنگونه که باید و شاید نتوانسته است به حد مناسب یا ایده آل خود در این زمینه برسد.