پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی بستهبندی صنایعدستی بهمنظور دستیابی به راهکارهای جدید جهت ارتقای کیفیت عرضه محصولات باحضور فعالان این بخش در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نظری معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: بسیاری از محصولات صنایع دستی با وجود ارزش بسیار بالای هنری و مادی به دلیل نداشتن بستهبندی مناسب، امکان رقابت در بازارهای صادراتی را ندارد؛ استان کردستان نیز با دارا بودن ظرفیتهای بیبدیل در این بخش آنگونه که باید و شاید نتوانسته است به حد مناسب یا ایده آل خود در این زمینه برسد.