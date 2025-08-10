پخش زنده
تیم ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران با کسب ۴ نشان امروز وارد مهین اسلامی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دانشآموزان کشورمان در دومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۵ که به میزبانی چین برگزار شد، علی شایان، آرش یوسف نژاد نشان نقره، رادین رحمانی نودهی و پارسا گلستانی نشان برنز گرفتند.
در این دوره از رقابتها، ۶۰ کشور در قالب ۸۰ تیم حضور داشتند که تیم ایران توانست رتبه قابل قبولی بدست بیاورد.
المپیاد جهانی هوش مصنوعی یکی از معتبرترین رقابتهای علمی بینالمللی در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است که با حضور برترین دانشپژوهان جهان برگزار میشود.