به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید گلی پور در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان، اظهار داشت: تعهد کرده‌ایم تا پایان سال ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان اضافه کنیم که این طرح می‌تواند به حل مشکل ناترازی ۲۰۰ مگاواتی برق همدان کمک شایانی داشته باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی استان در توسعه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: شهرداری همدان می‌تواند با ورود به حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی یک منبع درآمدی پایدار و قابل توجه ایجاد کند ضمن اینکه ما از این طرح به صورت ویژه حمایت خواهیم کرد و با هماهنگی منابع طبیعی استان و سایر دستگاه‌های مرتبط زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاه خورشیدی را با حسب بروکراسی‌های اداری و در کمترین زمان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم.

گلی‌پور با اشاره به جایگاه ممتاز همدان در تولید انرژی خورشیدی، تصریح کرد: در حال حاضر همدان از استان‌های پیشرو کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح، افزود: هر مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که با توجه به خرید تضمینی برق توسط دولت به مدت ۲۰ سال، بازگشت سرمایه تنها در سه سال محقق می‌شود.

مدیر کل سرمایه‌گذاری استانداری همدان از برنامه‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی خبر داد و خاطرنشان کرد: به دنبال تشکیل تعاونی‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت کارمندان ادارات دولتی و نهاد‌های عمومی مانند شهرداری هستیم تا همه بتوانند از این فرصت سودآور بهره‌مند شوند.

گلی‌پور بیان کرد: شهرداری همدان به عنوان یک نهاد تاثیرگذار می‌تواند به هدایت این سرمایه‌گذاری‌ها نقش کلیدی در توسعه پایدار شهری ایفا کرده و تحول بزرگی در درآمد پایدار و قابل توجه ایجاد کند و ضمن اینکه ما نیز از این طرح به صورت ویژه حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه با اجرایی‌شدن این طرح‌ها همدان به خودکفایی در تامین انرژی دست خواهد یافت، اضافه کرد: علاوه بر آن استان همدان می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید و صادرات انرژی پاک در کشور تبدیل شود

گلی‌پور از آمادگی دفتر سرمایه‌گذاری برای همکاری با سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: بروکراسی اداری را حذف کرده‌ایم تا سرمایه‌گذاری در این حوزه با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان هم بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تاکید کرد و افزود: امروز کشور ایران در زمینه تولید انرژی خورشیدی از بسیاری از کشور‌های اروپایی پیشی گرفته است.

علی سهرابی بیدار با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد سرمایه‌گذاری در این حوزه از جمله هزینه نگهداری بسیار اندک و اشتغال‌زایی بالا در حوزه صنعت، یادآور شد: شهروندانی را که در پشت بام منازل خود نیروگاه خورشیدی نصب کنند حمایت می‌کنیم چرا که این طرح علاوه بر اصلاح شبکه برق از نقش موثری در درآمد پایدار برای خانواده‌ها برخوردار خواهد بود.

وی اضافه کرد: اتصال به شبکه برای تمامی متقاضیان امکان‌پذیر بوده و این بهترین راه ایجاد اقتصاد پایدار برای خانواده‌های همدانی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان هم حوزه تولید انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر را بهترین مسیر برای درآمد پایدار شهرداری دانست و با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش، اظهار کرد: شهرداری همدان می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در سایت پسماند و همکاری با بخش خصوصی و دولتی گام‌های موثری در توسعه انرژی پاک و کاهش هزینه‌های خود بردارد.

حمید بادامی نجات با اشاره به دفن زباله در سایت پسماند، بیان کرد: این فرایند چالش زیست محیطی محسوب می‌شد، اما اکنون نه تنها یک چالش بلکه ظرفیتی ارزشمند برای تولید انرژی پاک و ایجاد درآمد پایدار است.

بادامی نجات با اشاره به مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری در تامین انرژی پاک خواستار ورود شهرداری به عرصه احداث نیروگاه خورشیدی شد و افزود: بخشی از زمین سایت پسماند و نخاله می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر اختصاص یابد و درآمد پایدار ایجاد کند

وی با اشاره به حمایت دولت از تولید انرژی خورشیدی و خرید تضمینی برق تولیدی خطاب به مدیران شهرداری، گفت: اگر همان توان و پیگیری‌هایی که در زمینه افزایش ارزش افزوده داشتید در این حوزه به کار بگیرید به‌طور قطع موفق خواهید شد.