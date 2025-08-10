بارش های رگباری با عبور جریانات تراز میانی جو از نیمه شمالی استان و با احتمال وقوع تگرگ، مناطق کوهستانی شمال خراسان رضوی را فرا می گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: با توجه به رگباری بودن بارش های پیش رو و احتمال وقوع روان آب، برای مناطق شمالی استان هشدار سطح زرد صادر شده است.

علی قاسمی افزود: همچنین با توجه به وقوع توفان گرد و غبار در مناطق شرقی و مرکزی خراسان رضوی، کیفیت هوا در این مناطق از ظهر امروز (۱۹ مرداد) کاهش می یابد.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته، قوچان با ۱۲ درجه خنک ترین و سرخس با ۴۱ درجه گرم ترین مناطق استان بوده اند.

به گفته وی، در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۲۱ تا ۳۶ درجه داشته است.

قاسمی اضافه کرد: دمای کنونی مشهد ۳۶ درجه سلسیوس است که امروز بین ۲۲ تا ۳۷ درجه در نوسان خواهد بود.