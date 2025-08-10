پخش زنده
بر اساس برنامه هفتم توسعه، مناطق آزاد کشور مکلف به تحقق میانگین رشد سالانه ۲۵ درصدی در حوزه صادرات هستند و روند فعلی حاکی از حرکت این مناطق به سمت دستیابی به اهداف کلان برنامه توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سهماهه نخست سال جاری، صادرات غیرنفتی مناطق آزاد کشور با افزایش قابل توجه ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. به گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این رشد مثبت در کنار افزایش ۵۳ درصدی شاخصهای سرمایهگذاری خارجی، نویدبخش توسعه اقتصادی و رونق صادرات در این مناطق است.
کارشناسان معتقدند افزایش سرمایهگذاری خارجی میتواند نقش مهمی در تقویت زیرساختها و تولیدات صادراتی ایفا کند و این روند، زمینهساز افزایش سهم مناطق آزاد در اقتصاد کشور خواهد بود.