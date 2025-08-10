پخش زنده
امروز: -
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور در نشست با مدیران و اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار گفت: بر اصول کاملا معتقدم و باور دارم همانگونه که اصول دین، بنیاد اعتقادات ما را شکل میدهد، در کنار آن فروع دین نیز وجود دارد و برخی مسائل حتی جزو فروع هم نیستند و نباید بر سر آنها اختلاف ایجاد شود، اما از اصول نباید کوتاه آمد.
رئیس جمهور با اشاره به تنوع دیدگاهها و نظرها در جامعه گفت: مباحث مختلفی در این خصوص مطرح است و نمونه بارز آن را میتوان در ساختار یک خانواده مشاهده کرد. فرزندان من حاضر بودند و هستند در سختترین اوضاع مانند بمباران و جنگ ۱۲ روزه همواره همراه باشند، اما در برخی موضوعات، نظر متفاوتی دارند و حتی با وجود همراهی، مخالفت و چالش فکری خود را بیان میکنند.
پزشکیان تأکید کرد: همه ما نظرها و دیدگاههای خاص خود را داریم و این تفاوت نظر امری طبیعی است. بحث بر سر این است که اصول را باور داشته باشیم، اما اگر کسی به اصول معتقد نباشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
رئیس جمهور با تأکید بر جایگاه رفیع مقام معظم رهبری در نظام سیاسی کشور بیان داشت: مقام معظم رهبری ستون و پایه نظام هستند و اگر نظری مطابق نظر ایشان باشد، باید از آن تبعیت کرد. هیچ سیاستی در ارتباطات بین المللی و مذاکرات در دولت بدون هماهنگی با رهبری مطرح نمیشود و این امر شعاری نیست، بلکه از اصول و بنیانهای انسجام ملی است.
پزشکیان وحدت را اصل و محور همه مسائل کشور دانست و گفت: اگر پایهها و چارچوب انسجام ملی خدشهدار شود، کشور آسیب خواهد دید. مسائل فرعی در برابر اصل وحدت اهمیت چندانی ندارد. در دوران جنگ و بمبارانها، دشمنان انتظار داشتند در کشور شورش و اختلاف ایجاد شود و امروز نیز همچنان به این امید دل بستهاند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هیچکس نمیتواند خود را حق مطلق و دیگران را کفر مطلق بداند. در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم افرادی که حتی در زندان بودند، برای دفاع از کشور بیانیه صادر کردند. باید دلها را به سوی دیگران و همسایگان گشود، با دشمنان اصلی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله کرد و به جای انتظار برای ایجاد اختلاف، با اتحاد و همکاری همسایگان، دشمن را شکست داد.
پزشکیان با اشاره به برخى موضوعات مطرحشده از سوی حاضران گفت: چند مسئله از جمله جا به جایی پایتخت مطرح شد، اما باید پرسید چگونه بدون برنامهریزی و آیندهنگری، تهران، کرج و حاشیههای این شهرها توسعه یافتهاند. امروز با کاهش ۴۵ درصدی بارندگی و خالیشدن پشت سدها، منابع آبی ما در حال نابودی است.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت یافتن راهکارهای عملی برای رفع این مسائل افزود: باید به صورت مشخص بپرسیم راهکار چیست؟ آیا با شعار دادن، نقد کردن و ایجاد توقع میتوان مشکلات را حل کرد؟ امروز طرح دولت انتقال آب از طالقان در حال اجرا است، چون در تهران، کرج و قزوین با بحران جدی آبرسانی مواجه هستیم و باید پاسخگو باشیم. نمیتوان آب را با تانکر جابجا کرد و به درِ خانه مردم رساند؛ امروز با بحرانی انکار ناپذیر و جدی روبهرو هستیم که نباید به آسانی چشمان خود را بر آن بست.
پزشکیان با انتقاد از سوءمدیریتهای گذشته تصریح کرد: امروز باید پرسید با کسانی که مدیریت نکردهاند و عامل بروز مشکلات بودهاند، چگونه میتوان مسائل را حل کرد؟ دولت اکنون با همکاری دانشگاهیان، فعالان محیطزیست و دستگاههای اجرایی به دنبال یافتن راهحل برای این معضل است. حتی امروز دستور دادم از آبیاری چمنها و فضاهای سبز در شهرها و ساختمانهای دولتی جلوگیری شود تا در مصرف آب صرفهجویی شود.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: وضعیت دخل و خرج دولت روشن است. در دوران جنگ، بسیاری از منازل مردم، تأسیسات مناطق نظامی و واحدهای صنعتی آسیب دیدند و بمباران شدند و حل این مشکلات با منابع محدودی که در اختیار داشتیم کار سادهای نبود.
پزشکیان با انتقاد از شیوه تخصیص یارانه سوخت افزود: امروز ۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین تخصیص مییابد، در حالی که نباید قشری که نیازی به بنزین یارانهای ندارند، بنزین ۱۵۰۰ تومانی مصرف کنند. این در حالی است که میتوان با مدیریت این منابع، معیشت افراد نیازمند را جبران کرد و با حمایت از قشرهای آسیبپذیر، مانع شکلگیری نارضایتی شد.
رئیس جمهور تأکید کرد: باید تمام توان دولت صرف حل مشکلات مردم شود و این اصل را در تمامی برنامهها و تصمیمات اجرایی مدنظر قرار دهیم.
پزشکیان در پاسخ به انتقاد از بازدیدهای سرزده از وزارتخانه و مراکز دولتی اظهار داشت: هرگز در بازدیدهای سرزده به دنبال نمایش نبودیم و نیستیم وحتی هیچ گروه خبری را همراه خود نمیبریم. برای مثال چندین مرتبه به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کردم تا بودجهریزی سال ۱۴۰۵ بهصورت عملیاتی تغییر یابد. معتقدم باید نظام پرداخت بر اساس عمل کرد و اثربخشی یکی از محورهای اصلی بودجهریزی سال ۱۴۰۵ باشد.
رئیس جمهور با انتقاد از تخصیص منابع به موسسات و مراکز بدون خروجی مشخص گفت: بسیاری از مؤسسات و بنیادها بودجه دریافت میکنند بدون آنکه خروجی ملموسی در جامعه داشته باشند، در حالی که در تأمین معیشت مردم با مشکل روبهرو هستیم و منابع مالی صرف امور دیگری میشود. معتقدم تا زمانی که نان مردم تأمین نشده، اولویت باید با معیشت باشد و حتی اگر لازم است از کالابرگ استفاده شود. توسعه بدون تأمین نیازهای اساسی ممکن نخواهد بود و حل مشکلات نیز به این سادگی نیست.
پزشکیان ادامه داد: اگر هر کسی که ادعا دارد میتواند به دولت کمک کند، دولت نیز آماده است مشکلات را به او بسپارد، اما در بسیاری از موارد انتخابی جز اقدام اجباری برای ما باقی نمانده است. امروز نمیتوان مشکلات اساسی را نادیده گرفت. چرا باید به افرادی که چهار کارت سوخت دارند یارانه بنزین داده شود؟ عدالتمحوری ایجاب میکند با راهنمایی و گفتوگو به دولت کمک شود تا بتوان گامهای مؤثری در حل مشکلات برداشت.
رئیس جمهور درباره موضوع حجاب معتقدم همانطور که با زور نمیتوان حجاب را بر سر مردم گذاشت، با زور هم نمیتوان آن را از سر برداشت. امروز ۸۰ هزار مسجد در کشور داریم و به ازای هر هزار نفر یک مسجد وجود دارد، بنابراین میتوان با منطق و گفتوگو این موضوع را پیش برد.
پزشکیان تأکید کرد: امروز حتی به دختر خودم هم نمیتوانم با زبان زور صحبت کنم و باید با گفتوگو و همراهی، موضوعات را پیش ببرد. نباید به دنبال دین دار کردن اجباری مردم باشیم، بلکه باید آنان را به سمت هدایت سوق دهیم، نه اینکه با رفتارهای نادرست در جامعه تنفر ایجاد کنیم. در جریان جنگ ۱۲ روزه، افرادی با پلاکاردهای «جانم فدای رهبر» و «مرگ بر اسرائیل» به خیابان آمدند و از کشور دفاع کردند. سال ۱۴۰۱ را به یاد بیاورید که به دلیل یک اشتباه، به رهبری بیاحترامی شد، اما امروز در تمام تجمعات بدون استثناء همه از رهبری دفاع کردند و «جانم فدای رهبر» گفتند. این تفاوت، یک دستاورد است. اقدام سال ۱۴۰۱ یک رویداد بود و اقدام سال ۱۴۰۴ رویدادی دیگر.
رئیس جمهور افزود: معتقد به بیحجابی نیستم و نخواهم بود، اما با زورگویی و تحمیل مخالفم و چنین روشی را بلد نیستم. حل مسئله حجاب باید از مسیر مدرسه و مسجد آغاز شود. بسیاری از روحانیون در مساجد و مدارس حضور دارند و رسانه ملی نیز باید با فرهنگسازی و تولید محتوای درست، در این زمینه نقشآفرینی کند. موضوع حجاب در خیابان قابل حل نیست. البته معتقدم برهنگی هم امری پسندیده نیست و باید چارچوب داشته باشد، همانگونه که در سراسر دنیا چارچوب دارد.
پزشکیان با استناد به آیه «ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن» تأکید کرد: حل این مسئله باید با موعظه حسنه و بهترین شیوه ممکن انجام شود، زیرا مشکل اصلی امروز جامعه بیعدالتی، فقر و تورم است که موجب عقبگرد روزافزون کشور شده است.
رئیس جمهور با اشاره به وضعیت نظام آموزشی کشور گفت: امروز در آموزش دچار بیعدالتی محض هستیم. در حالی که برخی خانوادهها در شهرها با پرداخت مبالغ میلیونی از دستاوردهای آموزشی قابل توجهی بهرهمند میشوند، بسیاری از دانشآموزان در روستاها حتی از آموزشهای اولیه محروماند. این در حالی است که ما خود را یک کشور اسلامی میدانیم.
پزشکیان افزود: امروز میتوان مدارس مناطق محروم را بدون نیاز به بودجه دولتی تأمین کرد. هم اکنون هشت هزار مدرسه در حال ساخت داریم و به دنبال تغییر روشهای آموزشی نیز هستیم. بیعدالتی آموزشی، پیامدهایی همچون نابرابری در معیشت و اشتغال به دنبال دارد.
پزشکیان با اشاره به فشارها و اقدامات دشمنان گفت: امروز دشمن به دنبال ایجاد موانع است و هر روز تحریمهای جدیدی را اعمال میکند. اگر به باور، استقلال و اعتقاد خود پایبندیم، باید سختیها را تحمل کنیم. همانگونه که شاعر گفته است: «هم یار طلب کنی و هم سر خواهی / آری خواهی ولی میسر نشود». نمیتوان همزمان یاری خواست و انتظار داشت که بدون تحمل دشواریها، اهداف تحقق یابد. بسیاری از مسائل را باید با صبر و تدبیر حل کرد، چرا که با دعوا و درگیری به نتیجه نخواهیم رسید.
رئیس جمهور تأکید کرد: تسلیم شدن در ذات ما نیست، اما تصور من این است که با دعوا به جایی نمیرسیم. همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند، اگر صلحی تو را دعوت کردند، آن را رد نکن. نباید احساسی برخورد کرد.
پزشکیان با تأکید مجدد بر هماهنگی کامل تصمیمات دولت با مقام معظم رهبری: هر اقدامی باید با رضایت و هماهنگی مقام معظم رهبری انجام خواهد شود. از نظر علمی و اعتقادی معتقدم کاری که خلاف نظر مقام معظم رهبری باشد را نباید انجام داد و انجام هم نخواهم داد. هنگامی هم که نظر مقام معظم رهبری عنوان شد، دیگر نباید بهانهگیری کرد، بلکه باید به نفع مصلحت کشور و مردم سخن گفت.
رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: امروز با کمک رسانهها و همراهی مردم میتوان در حل ناترازیها و چالشها گام برداشت. تمام توجه دولت این است که هیچ تصمیمی نباید موجب زیر پا گذاشتهشدن حقوق محرومان شود.
پیش از سخنان رئیس جمهور مدیران ۲۵ رسانه به طرح دیدگاههای خودپرداختند.
در ابتدای این نشست، جمعی از مدیران مسئول رسانهها، دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادهای خود را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رسانهای مطرح کردند. محور مشترک بسیاری از سخنان، ضرورت وفاق ملی، همگرایی در شرایط حساس کشور و استفاده از ظرفیت رسانهها برای تقویت وحدت و انسجام بود. همچنین بر اهمیت بهرهگیری از آموزههای دینی، نقش رسانهها در بازتاب مطالبات عمومی و لزوم همافزایی میان دولت و مطبوعات تأکید شد.
حاضران با اشاره به چالشهای جدی در حوزه معیشت مردم، ناترازیهای گسترده در بخشهای مختلف، بحران کاغذ مطبوعات، ضعف در نظام توزیع و تنظیم بازار و برخی تصمیمات غیرکارشناسی، خواستار بازنگری در سیاستها شدند.
مسائلی، چون محدودیتهای رسانهای، فیلترینگ، کاهش اعتماد عمومی، فقدان نهاد صنفی قدرتمند برای روزنامهنگاران و عدم تحقق برخی وعدههای دولت از جمله رفع فیلترینگ نیز از دغدغههای اصلی بود.
شماری از سخنرانان بر لزوم اصلاح قوانین قدیمی مطبوعات، بازتعریف مأموریت رسانههای حاکمیتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالیت رسانههای مستقل تأکید کردند. همچنین به ضرورت بازسازی گفتمان جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگی و فکری، توجه به نشریات اندیشهمحور و حمایت از اصحاب فرهنگ و رسانه بهویژه در شرایط تورم و فشار اقتصادی اشاره شد.
موضوعاتی، چون مدیریت بحرانها، بهرهگیری از ظرفیت رسانه ملی و خبرگزاریها برای تقویت سرمایه اجتماعی، مقابله با شایعات، ضرورت تصمیمات امیدبخش برای مردم و هماهنگی میان دستگاهها نیز مطرح و برخی حاضران نیز نسبت به مسائلی همچون تحولات اخیر منطقه قفقاز، مذاکرات با آمریکا و تهدیدات امنیتی ابراز نگرانی کردند و بر لزوم اتخاذ تدابیر راهبردی در برابر این رویدادها تأکید داشتند.