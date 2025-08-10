رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند گفت: ۳۵ میلیارد ریال به ساماندهی بافت تاریخی، ساخت میدان قیصریه و جداره‌سازی مسجد امام حسن و بازار قدیمی تخصیص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن جانجان با بیان اینکه نهاوند ظرفیت تبدیل شدن به مرکزیت گردشگری استان را دارد افزود: تاکنون این هدف محقق نشده است ولی با تلاش‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و اصحاب رسانه می‌توانیم این هدف محقق سازیم.

وی عنوان کرد: ۳۲۲ اثر تاریخی در شهرستان نهاوند شناسایی شده که ۱۲۶ اثر ثبت ملی و ۹ اثر میراث به عنوان ناملموس ثبت شده است. همچنین ۱۱ سراب فعال، ۶ سراب ثبت ملی، ۴ پرونده در دست ثبت داریم و به همین منظور کار ساماندهی تپه گیان با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان شروع شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند گفت: کار مرمت فاز سوم کاروانسرای سعادت، و خانه شجاعی با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و حمام حاج آقا تراب با ۳۸۰ میلیون تومان آغاز شد.

وی بیان کرد: جذب ۳۵ میلیارد ریال برای ساماندهی بافت تاریخی، ساخت میدان قیصریه و جداره‌سازی مسجد امام حسن و بازار قدیمی و ۵ میلیارد تومان برای تملک خانه صمصام تخصیص یافت.

وی همچنین از کشف و ضبط ۱۱۷ اثر تاریخی و دستگیری ۱۷ نفر در زمینه سرقت اشیای تاریخی ضبط و توقیف چندین دستگاه فلز یا خبر داد.

جانجان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در هفته دولت سه پروژه افتتاحیه شامل یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای ازنهری، یک هتل دو ستاره و یک مجتمع گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی داریم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند خاطر نشان کرد: پیگیری ثبت جهانی سراب‌های نهاوند با محوریت سه استان (همدان، کرمانشاه، لرستان) و پیشنهاد پیوستن استان‌های کردستان و ایلام به مرکزیت نهاوند هستیم همچنین کار ثبت روستای دهفول به عنوان روستای ملی مبل و منبت انجام شد.

وی گفت: از دیگر اقدامات انجام شده ادامه کاوش تپه نقاره‌چی با اعتبار ۱۴۰۰ میلیون ریال تهیه اطلس باستان‌شناسی نهاوند در حوزه صنایع‌دستی نیز ۳۲۰۰ هنرمند فعال در قالب ۲۶۰۰ کارگاه مشغول به کار هستند و از ابتدای سال، یک میلیارد تومان تسهیلات و ۱۶۰ مجوز صادر شده است. همچنین غرفه‌های صنایع دستی در موکب شهرداری نهاوند (کشتی نوح) افتتاح شده‌اند.

جانجان در پایان با اشاره به نیاز به بهبود مدیریت سراب‌ها، بر لزوم بازسازی قلعه یزدگرد و بافت تاریخی نهاوند با همکاری شهرداری تأکید کرد و گفت:از هر سرمایه‌گذاری که مایل به فعالیت در حوزه گردشگری نهاوند باشد استقبال می‌کنیم.