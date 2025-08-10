پخش زنده
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: ۹۶ هکتار از مراتع این شهرستان در سه فقره آتشسوزی، طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد امین پور افزود: این آتش سوزیها در سه منطقه روستایی شامل روستای محمودآباد و جمبوغه با ۸۲ هکتار مساحت، توکماکندی با ۱۰ هکتار مساحت و اینگیجه با چهار هکتار مساحت روی داد.
او اضافه کرد: این آتشسوزیها با همکاری عوامل آتشنشانی بوکان، جوامع محلی و ماموران یگان حفاظت این اداره مهار و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: در این آتشسوزیها بخش زیادی از پوشش گیاهی مراتع، درختان و درخچهها در آتش سوخت و خسارت جبران ناپذیری به مراتع وارد شد.
وی با اشاره به اینکه این سومین مورد آتش سوزی گسترده در این شهرستان طی چند هفته اخیر است، خاطرنشان کرد: هفته گذشته نیز ۸۸ هکتار از مراتع روستاهای داشاغل، یاسیکند و دراغ این شهرستان طعمه حریق شده بود.
امین پور یادآور شد: هر گاه مراتع طعمه حریق میشود علاوه بر اینکه بذر بسیاری از گیاهان در این منطقه از بین میرود، زیان جبرانناپذیری به برخی بوتهها و درختچهها نیز وارد شده و ترکیبات و مواد آلی خاک نیز تغییر پیدا میکند.
وی از مردم و دوستداران طبیعت خواست تا در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآوردههای جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصتطلب با شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان با اشاره به اینکه علت این آتش سوزی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: بیشتر این آتش سوزیها در اثر سهلانگاری و بیتفاوتی کشاورزان، چوپانان و رهگذران و در مناطق کوهستانی و سختگذر این شهرستان روی میدهد و در بسیاری از موارد با توجه به سختی مسیر امکان استفاده از ماشینهای آتشنشانی وجود ندارد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان یادآوری کرد: سال گذشته در مجموع ۱۵ فقره آتش سوزی در سطح مراتع این شهرستان ثبت که در اثر آن یک هزار هکتار از مراتع این شهرستان طعمه حریق شد و این آتشسوزیها در مجموع ۵۰ میلیارد ریال به مراتع منطقه خسارت زدند.