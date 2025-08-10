به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ حسن عجمی گفت: علاوه بر موکب‌هایی در مسیر زائران اربعین حسینی بسیج سازندگی استان اصفهان ۳۰۰ موکب جهادی هم در سراسر کشور برای ارائه خدمات جهادی بر پا کرده است.

وی افزود: امسال با توجه به شور و حال مردم و حضور پر شور نسبت به سال گذشته در پیاده روی اربعین ارائه خدمات به زائران اربعین بیشتر شد.

وی بیان پایانه مرزی مهران یکی از گذرگاه‌های مرزی ایت که از استان اصفهان علاوه بر بسیج سازندگی به همت مردم و دیگر نهاد‌ها ۱۱ موکب برپا شده است.

گذرگاه مرزی مهران در غرب کشور یکی از گذرگاه‌های مرزی است که از ابتدای شروع پیاده روی اربعین تا کنون ۱۸۰۰۰۰۰ نفر از این مرز عبور کرده‌اند.