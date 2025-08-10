پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان غربی گفت: امسال با تدارک و پذیرایی مناسب تعداد تردد زائران از مرز تمرچین پیرانشهر نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی افزود: این رشد چشمگیر نشاندهنده تعامل سازنده بین دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات گسترده و مطلوب به زائران در این مسیر زیارتی است.
استاندار آذربایجان غربی گفت: تمامی دستگاههای اجرایی استان و نیروهای داوطلب از سراسر کشور با تمام توان در حال خدمترسانی به زائران هستند تا شرایطی مطلوب و مناسب برای سفر معنوی آنان فراهم شود.
وی بیان کرد: بیش از هزار دستگاه اتوبوس و مینیبوس به منظور جابهجایی راحت و ایمن زائران آماده شده است تا سفر آنان به مقصد کربلا با هزینهای مناسب و سهولت کامل انجام شود.
وی همچنین تصریح کرد: هماکنون ۶۱ موکب ایستگاهی در مسیر حرکت زائران مستقر شده و با ارائه خدمات متنوع، پذیرایی گرم و استقبال گستردهای از آنان به عمل میآید.
مرز تمرچین در ۱۵ کیلومتری غرب پیرانشهر، جنوب آذربایجان غربی و نقطه مقابل مرز حاج عمران عراق قرار دارد و یکی از نزدیکترین مسیرهای زمینی جمهوری اسلامی به دریای مدیترانه شرقی است.
این مرز زمینی تا شهر ارومیه، مرکز استان ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد و نزدیکترین شهرها به این مرز، پیرانشهر در ایران و چومان در عراق است که به ترتیب حدود ۱۱ کیلومتر و ۲۵ کیلومتر با گمرک تمرچین فاصله داشته و از تمرچین تا سامرا، کربلا، کاظمین و نجف اشرف به ترتیب ۴۵۰، ۶۵۰، ۵۳۵ و ۷۱۰ کیلومتر مسافت دارد.
مرز تمرچین پیرانشهر در سال ۱۳۸۶ به عنوان مرز رسمی زمینی شناخته شد و نقش آن در اقتصاد منطقه چشمگیر است و سال ۱۴۰۱ برای اولین بار امکان تردد زائران اربعین از این مرز فراهم شد و سال گذشته تردد حدود ۷۰ هزار تردد در این ایام ثبت شد.