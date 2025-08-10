به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در نظر دارد مسابقات قهرمانی هندبال ساحلی پسر کشور (انتخابی تیم ملی) را در دهه اول شهریور ماه سال جاری برگزار کند.

با توجه به نگاه ویژه فدراسیون هندبال به گسترش هندبال ساحلی، این مسابقات بدون مبلغ ورودیه و به صورت رایگان برگزار خواهد شد. رده سنی مجاز به حضور در مسابقات از تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ تا ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ است.

هر تیم شامل ۱۰ بازیکن به همراه ۲ نفر کادر اجرایی، جمعاً ۱۲ نفر است. هر تیم باید از یک بازیکن با قد حداقل ۱۹۰ سانتیمتر در لیست تیمی خود استفاده کند. در صورتی که تیمی فاقد شرایط ذکر شده باشد، تنها می‌تواند از ۹ نفر بازیکن در لیست تیمی خود استفاده کند.

با توجه به اینکه این مسابقات، انتخابی تیم ملی است، بازیکنان شاخص از لحاظ قد (۱۹۰ سانتیمتر به بالا) با نگاه ویژه مربیان ملی، شانس بالایی برای حضور در اردو‌های ملی خواهند داشت.

گفتنی است؛ نحوه برگزاری مسابقات پس از ثبت‌نام تیم‌ها و برگزاری قرعه‌کشی اعلام خواهد شد.