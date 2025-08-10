به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عادل غلامی و مهدی اسلامی سرمربی و سرپرست تیم والیبال کمتر از ۱۹ سال ایران پس از حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان و کسب مقام چهارم با حضور در دفتر رئیس فدراسیون والیبال، گزارش عملکرد این تیم در رقابت‌های قهرمانی جهان و آنالیز تک تک بازیکنان را ارائه کردند.

تقوی در این جلسه ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی کادر فنی این تیم، از حضور نسل طلایی در ترکیب کادر فنی تیم ملی نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: قابی که عادل غلامی و فرهاد قائمی به عنوان اسطوره‌های تیم ملی والیبال کشورمان در سال‌های نه چندان دور که مردم عاشق والیبال شدند، برای هواداران والیبال در روز‌های آشتی مجدد مردم با این رشته خیلی خوشحال کننده و دلچسب بود. خیلی خوشحالم که تمامی کادر فنی تیم‌های ملی در تمامی رده سنی روزگاری از چهره‌های شناخته شده والیبال هستند و امروز تجربیات ارزشمند خود در میادین بین‌المللی و بزرگ را در اختیار آینده‌های والیبال ایران قرار می‌دهند.

رئیس فدراسیون والیبال با ابراز رضایت از اهداف کسب شده در تیم ملی نوجوانان در مسابقات قهرمانی جهان و آسیای مرکزی خاطرنشان کرد: شاید کسب مدال در رقابت‌های قهرمانی جهان، عملکرد تیم ملی نوجوانان را برای ما دلچسب‌تر می‌کرد ولی تا همینجای کار هم با تربیت و شناسایی و پرورش بازیکنان آینده‌داری که در سال‌های آینده شاکله اصلی تیم ملی مردان را تشکیل می‌دهند، توانستیم در تیم ملی نوجوانان به اهداف خود برسیم.

همچنین عادل غلامی سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران در جلسه‌ای با روبرتو پیاتزا و توماس توتولو گزارشی از عملکرد فنی بازیکنان نوجوانان والیبال ایران ارائه کرد. در پایان این جلسه پیاتزا با بررسی آنالیز عملکردی بازیکنان، نیما باطنی سرعتی‌زن تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان را به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت کرد و از عادل غلامی هم درخواست کرد تا همراه این بازیکن روز سه‌شنبه در تمرینات تیم ملی حضور پیدا کند.