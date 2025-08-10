پخش زنده
کاروان رباتیک جمهوری اسلامی ایران با ۲۱ تیم در بخشهای دانشآموزی و دانشجویی و جمعاً ۸۳ شرکتکننده، از ۲۰ تا ۲۴ مرداد در سیامین دوره مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا ۲۰۲۵ در شهر دِگو کرهجنوبی حضور پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد بزرگ همزمان با سیامین سال تأسیس فدراسیون جهانی فیرا برگزار میشود.
مسابقات امسال در لیگهای متنوعی از جمله المپیک رباتهای انساننما، خودروهای خودران، رباتهای پرنده (داخل ساختمان و سرعت)، نوآوری و کسبوکار در رباتیک (بخشهای دانشآموزی و دانشجویی) برگزار میشود.
همچنین لیگهای رباتهای امدادگر، رباتهای چرخدار ورزشی، رباتهای جنگنده هوشمند و «ماموریت غیرممکن» ویژه بخش دانشآموزی اجرا خواهد شد.
این رویداد ملی که هر ساله با حضور گسترده تیمهای دانشآموزی و دانشجویی برگزار میشود، بستری برای شناسایی استعدادها، ارتقای مهارتها و آمادهسازی تیمها برای حضور در مسابقات جهانی فراهم میکند. فیراکاپ آزاد ایران علاوه بر تقویت فضای رقابتی داخلی، نقطه آغازینی برای ایجاد همکاریهای علمی و صنعتی بین دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی به شمار میرود.
امسال سمپوزیوم بینالمللی فیرا ۲۰۲۵ به عنوان بخشی کلیدی از برنامههای این رویداد، محل ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان حوزه رباتیک و هوش مصنوعی خواهد بود. این سمپوزیوم در قالب ارائه مقالههای تخصصی و سخنرانیهای کلیدی برگزار میشود و امسال تعداد زیادی مقاله از دانشگاهها، صنایع و مراکز تحقیقاتی مختلف به کمیته علمی ارسال شده است.
فیرا به عنوان یکی از بزرگترین رقابتهای جهانی رباتیک و هوش مصنوعی، سالانه بیش از ۲۰۰۰ شرکتکننده از سراسر جهان را گرد هم میآورد و علاوه بر جنبه رقابتی، محفلی برای توسعه همکاریهای علمی و صنعتی و شتابدهی پیشرفتهای فناوری به شمار میرود.