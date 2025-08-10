به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران. مسابقات نیمه نهایی و فینال لیگ دسته یک کشتی آزاد باشگاه‌های کشور یادواره کشتی گیر شهید شاهرخ ضرغام و گرامیداشت شهدای اقتدار (جنگ ۱۲ روزه) روز جمعه ۲۴ مردادماه در شهر تنکابن در استان مازندران برگزار می‌شود.

در مرحله نیمه نهایی دو تیم از مازندران به مصاف دو تیم از تهران و تبریز می‌روند.

در دیدار اول: تیم ناوان هیات کشتی آمل به مصاف مس سونگون ورزقان می‌رود و در دیدار دوم: تیم‌های پنیرالیما مازندران و الماس خودرو غرب پایتخت رو در روی هم قرار می‌گیرند.

جدول برگزاری این مسابقات به همراه اسامی ناظران و داوران به شرح زیر است:

رشته آزاد میزبان: استان: مازندران – تنکابن

دبیر سازمان لیگ و مسابقات: محمود فرهنگ رنجبر سرپرست مسابقات: سید بهرام موسوی

مسئول اجرایی سازمان لیگ: آرین زمانپور نماینده سازمان لیگ: محمد علی احمدی

سرپرست فنی: بهروز هندیجانی (خوزستان) ژوری: امیر حسین رهنما (سمنان)، غلامرضا طاهر خانی (قزوین)

داور درجه یک بین المللی: ۱- غلامرضا محمد نژاد (مازندران) ۲- بابک امجدی (تهران) ۳- ابراهیم رادمرد (گیلان) ۴-مرتضی زورمند (البرز) ۵-حسام امامی (خراسان رضوی) ۶-ذبیح اله کوهستانی (البرز).

مشاور رسانه ایی سازمان لیگ: حسن بازیار مسئول دبیرخانه فنی و جدول مسابقات:

منصورافشار (البرز) -علی مجیدی (مازندران)

گوینده و وقت نگه دار: میزبان فیلمبردار و عکاس: میزبان

برنامه دیدار‌ها

دیدار اول: مس سونگون ورزقان – ناوان هیات کشتی آمل

دیدار دوم: الماس خودرو غرب پایتخت – پنیرالیما مازندران

رده بندی: بازنده‌های دیدار‌های اول و دوم فینال: برنده‌های دیدار‌های اول و دوم

پذیرش: از ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ وزن کشی: ۷:۰۰ الی ۷:۳۰ با دو کیلوگرم ارفاق در تاریخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

محل برگزاری مسابقات: خانه کشتی تنکابن

تاریخ مسابقه: جمعه ۲۴/۰۵/۱۴۰۴ شروع مسابقه: ۰۹:۳۰ صبح