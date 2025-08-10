پخش زنده
با توجه به اهمیت سلامت نیروی کار و لزوم ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی در محل کار، خانههای بهداشت کارگری به عنوان مراکزی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارگران در بنگاههای اقتصادی خراسان جنوبی راهاندازی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت: بر اساس ماده ۹۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، بنگاههای اقتصادی که نسبت به راهاندازی این خانههای بهداشت اقدام کنند، از مشوقهای مالی ومعافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد و این امر به افزایش مشارکت کارفرمایان در حوزه سلامت کارگران کمک شایانی خواهد کرد.
اشرفی تأکید کرد: خانههای بهداشت کارگری خدمات متنوعی از جمله معاینات دورهای، آموزشهای بهداشتی، پیشگیری از بیماریها و ارائه کمکهای اولیه پزشکی را به کارگران ارائه میدهند. این اقدام گامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود شرایط کاری است.
وی با تأکید مجدد بر این مورد که تمام هزینههای مربوط به راه اندازی خانههای بهداشت کارگری، طبق ماده مذکور جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی کارخانجات تلقی گردیده و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد، از تمامی کارفرمایان و مدیران بنگاههای اقتصادی استان دعوت کرد تا با بهرهگیری از این مشوقها، در راهاندازی خانههای بهداشت کارگری مشارکت فعال داشته باشند و گامی مؤثر برای ارتقای سلامت و رفاه نیروی کار بردارند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان افزود: تعداد ۴۳ خانه بهداشت کارگری در استان فعال است.