به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی عبدی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی، واگذاری مدیریت و کنترل کریدور زنگزور به یک کنسرسیوم تحت رهبری آمریکا و ناتو، نه یک پروژه صرفاً اقتصادی، بلکه یک اقدام ژئوپلیتیکی با پیامد‌های امنیتی، اقتصادی و حاکمیتی گسترده است.

این اقدام، عملاً امتداد طرح «کریدور زنگزور» است و نخستین‌بار بیش از سه دهه پیش در چارچوب سیاست‌های انزوا و مهار ایران و روسیه مطرح شد و اکنون با اهداف چندگانه بازطراحی شده است.

قطع اتصال زمینی ایران به ارمنستان و دریای سیاه، و در نتیجه محدودسازی مسیر‌های جایگزین کریدور شمال–جنوب، ایجاد پایگاه پیشروی ناتو در قفقاز جنوبی و نزدیک‌ترین فاصله به مرز‌های شمال‌غربی ایران، محاصره ژئوپلیتیکی ایران، روسیه و چین از مسیر‌های ترانزیتی و تجاری، مهار نقش هند در اتصال به اوراسیا از مسیر ایران و بازطراحی موازنه امنیتی منطقه به نفع بلوک غرب از ابعاد این طرح است.