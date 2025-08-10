بانک شیر بیمارستان علی بن ابی طالب تنها بانک شیر استان اهدا کننده شیر مادر به نوزادان بیمار و نارس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان و بلوچستان، بانک شیر بیمارستان علی بن ابی طالب در زاهدان اولین و تنها بانک شیر استان و دهمین بانک شیر کشور است که در سال ۱۴۰۱ تاسیس شد.

طیبه علی آبادی مسئول بانک شیر بیمارستان علی بن ابی طالب گفت:از ابتدای تأسیس این بانک تاکنون آمار مرگ و میر نوزادان بیمار و نارس در استان کاهش چشمگیری یافته که این دستاورد به لطف مادرانی است که شیر‌های مازاد بر مصرف نوزادان زیر یک سال خود را به این بانک اهدا می‌کنند.

وی از فرآیند جذب این شیر‌ها در بانک گفت:مادران شیر‌های مازاد بر مصرف خود را به این بانک اهدا کرده و این شیر‌ها پس از ذخیره شدن در این بانک پاستیرازیاسون میشوند و با تجویز پزشک به نوزادان بیکاره و نارسی که زیر ۲ کیلوگرم هستند اهدا میشوند.

وی با توجه به قوانین شرعی این اهدا نیز گفت:در مذهب شیعه این کار اشکالی ندارد و بدون محرمیت انجام میشود، اما در مذهب تسنن مصرف این شیر باید با اجازه والدین و شناخت خانواده‌ها صورت گیرد.

وی در آخر از مادرانی که شیر مازاد بر مصرف دارند درخواست کرد که شیر خود را به این بانک اهدا کنند تا با انتقال این شیر به نوزادان نیازمند ضامن سلامتی این نوزادان نیز شوند.