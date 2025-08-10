پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه ارتحال استاد محمود فرشچیان (ره) نگارگر بلندآوازه و خالق شاهکارهای ماندگار ضامن آهو و عصر عاشورا را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن پیام تسلیت آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون»
خبر ارتحال استاد فرزانه و هنرمند نامآور جناب آقای استاد محمود فرشچیان (رضواناللهعلیه) نگارگر بلندآوازه و خالق شاهکارهای ماندگار ضامن آهو و عصر عاشورا، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.
این هنرمند کمنظیر، عمر پربرکت خویش را در خدمت به اعتلای هنر اصیل ایرانی و ترویج مفاهیم نورانی فرهنگ و معارف اسلامی سپری نمود و با آثاری جاودانه، چون طراحی ضریحهای مطهر حضرت سیدالشهداء علیهالسلام و حضرت علیبنموسیالرضا علیهالسلام و دهها اثر فاخر دیگر، نام خویش را در تاریخ هنر و ایمان این مرز و بوم به ثبت رساند.
بیگمان، میراث معنوی و هنری این استاد فرهیخته، سرمایهای گرانسنگ برای ملت شریف ایران و تمامی دوستداران حقیقت و زیبایی است؛ هنری که آیینهدار عشق به ارزشهای متعالی انسانی و الهی و پیامبر اعظم ص و اهلبیت مکرم علیهمالسلام و زبان تصویرگر ایمان و معنویت والهام بخش هنرمندان و ایرانیان و جوانان بود.
اینجانب بنام حوزههای علمیه و جامعه هنرمندان حوزه، ضمن عرض تسلیت به محضر خانواده محترم آن فقید سعید، شاگردان، ارادتمندان و دوستداران ایشان و نیز جامعه هنری کشور، از درگاه حضرت حق علو درجات و غفران واسعه برای آن هنرمند وارسته و شکیبایی و آرامش و پاداش الهی را برای بازماندگان و دوستان ایشان مسألت مینمایم.
روحش شاد، آثارش ماندگار و راهش چراغ فروزان آیندگان و هنروران باد.
والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه